12.01.2021 17:36 Uhr

Rob Lowe behauptet: Prinz Harry trägt jetzt angeblich Pferdeschwanz

Sollte Schauspieler Rob Lowe sich nicht verguckt oder geflunkert haben, trägt Prinz Harry mittlerweile womöglich eine neue Frisur - einen Pferdeschwanz.

Eigentlich kennt man Prinz Harry (36) nur mit relativ kurzen Haaren. Doch der Ehemann von Herzogin Meghan (39) und Vater des kleinen Archie (1) scheint offenbar während der Corona-Pandemie auf einen Besuch beim Friseur verzichtet zu haben. US-Schauspieler Rob Lowe (56, „Wayne’s World“), der eigenen Angaben nach im kalifornischen Montecito nur rund eine Meile von den Sussexes entfernt wohnt, will Harry nun mit Pferdeschwanz gesichtet haben.

In einem Video-Interview in der „The Late Late Show with James Corden“ berichtet Lowe, dass er nur wenige Minuten vor dem Gespräch auf Harry getroffen sei. Er habe ihn im Auto an einer Ampel gesehen. Ein ungewöhnlicher Anblick für den Schauspieler, lebe der Royal doch „sehr zurückgezogen“. Ihm „in der Nachbarschaft“ zu begegnen, „ist wie das Ungeheuer von Loch Ness zu sehen“.

„Ich bin mir sicher, dass das nicht wahr ist“

Lowe könne sich zwar nicht komplett sicher sein, „aber es hat so ausgesehen, als ob er einen Pferdeschwanz“ trägt. „Ich bin mir sicher, dass das nicht wahr ist“, kann auch der britische Moderator James Corden (42) nicht glauben. „Ich glaube, du hast nicht Prinz Harry gesehen.“ Lowe ist sich zumindest gewiss, dass es tatsächlich der Brite gewesen sein muss. Er sei dem Auto des Prinzen nämlich gefolgt, um zu schauen, ob es auf das Grundstück von Harry und Meghan fahre. Das anschließende breite Grinsen Lowes lässt aber vermuten, dass er bei der Geschichte womöglich etwas geflunkert haben könnte.

(wue/spot)