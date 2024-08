Film Rob Lowe: ‘St. Elmo’s Fire – Die Leidenschaft brennt tief’ Fortsetzung? Rob Lowe hat verraten, dass eine Fortsetzung von ‘St. Elmo’s Fire – Die Leidenschaft brennt tief’ in Entwicklung ist. Der 50-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Saxophonisten Billy Hicks in dem Film aus dem Jahr 1985, der eine Gruppe von Hochschulabsolventen dabei begleitet, wie sie sich an das Leben nach der Universität anpassen, und er […]