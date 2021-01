20.01.2021 09:44 Uhr

Robbie Williams an Corona-Virus erkrankt

Der britische Popstar Robbie Williams ist offenbar am Corona-Virus erkrankt.

Der „Let Me Entertain You“-Interpret befindet sich derzeit in Isolation, nachdem er sich während seines derzeitigen Urlaubs in St. Barts mit COVID 19 angesteckt hat. Seine Familie kann die Auszeit also nicht mit Robbie Williams genießen.

14 Tage in Quarantäne

Ein Insider verriet gegenüber der britischen Boulevardzeitung ‚The Sun‘: „Robbie ist ziemlich krank. Er steckt in der Villa fest, die er mit seiner Familie mietete. Es ist nicht der schlimmste Platz in der Welt, um in Quarantäne zu sein, obwohl er nicht zum Strand gehen kann. Er muss 14 Tage lang in Quarantäne bleiben.“ Derweil sprach der ehemalige Take That-Star erst vor kurzem darüber, dass er große Angst davor habe, seine Familie während der derzeitigen Pandemie nicht sehen zu können.

Er erklärte: „Damals dachte ich: Ich kann meine Kinder nicht sehen. Ich kann meine Frau nicht sehen. Es ist apokalyptisch. Und dann ging alles den Bach runter. Was wenn der Bach breiter wird und mehr herunter geht und ich meine Familie nicht mehr sehen kann?“ (Bang)