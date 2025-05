Musik Robbie Williams: Ankündigung seines neuen Albums ‚Britpop‘

Bang Showbiz | 21.05.2025, 16:00 Uhr

Robbie Williams verriet, dass er endlich das Album veröffentlicht, das er nach seinem Ausstieg bei Take That schon immer aufnehmen wollte.

Der ‚Rock DJ‘-Sänger hat sein neues Album ‚Britpop‘ angekündigt, der Titel der Platte soll der Ära seiner berühmten Fehde mit den Oasis-Brüdern Liam und Noel Gallagher geschuldet sein.

Auf der ersten Single der neuen LP, ‚Rocket‘, spielt Tony Iommi, der Gitarrist von Black Sabbath, mit. In dem neuen Musikvideo zu dem Track trägt Robbie ein „punkinspiriertes Outfit – rote Schottenhose, schwere Halskette und eine mit Graffiti bedeckte Leder-Bikerjacke –, während er in Begleitung eines Flashmobs an verschiedenen Londoner Sehenswürdigkeiten vorbeikommt.“ Tony ist zudem an der Seite des ‚Angels‘-Sängers in Szenen zu sehen, die in seiner Heimatstadt Birmingham gedreht wurden. Auf dem Albumcover trägt Williams den roten Trainingsanzug, in dem er 1995 beim Glastonbury Festival auftrat. Dort feierte der Star damals mit Oasis-Frontmann Liam und freundete sich kurz mit ihm an, etwa zur selben Zeit, als er die Boyband Take That verließ.