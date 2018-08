Robbie Williams gibt sein Alien-Wissen nun öffentlich weiter

Montag, 6. August 2018 19:26 Uhr

Robbie Williams wurde für eine neue Dokumentation über Aliens interviewt. Der 44-Jährige wird in der Doku ‚Hunt For The Skinwalker‘ zu sehen sein und von seinen eigenen Erfahrungen mit Außerirdischen berichten. Das filmische Werk wurde von seinem guten Freund Georg Knapp in Zusammenarbeit mit Jeremy Cornell gedreht.

Untersucht werden seltsame Ereignisse auf der ‚Skinwalker Ranch‘ in Utah. Dort sollen UFOs gesichtet worden sein und es wurden verstümmelte Rinder entdeckt. Die Indianer des Ute-Stamms, die in der Gegend der Ranch wohnen, berichteten davon, komische Kreaturen gesehen zu haben, die wie Gestaltwandler aussahen – daher auch der Name ‚Skinwalker‘. Ein Nahestehender verriet der Tageszeitung ‚Daily Star‘: „Robbie hatte eine Reihe von Begegnungen, die durch konventionelle Wissenschaft nicht erklärt werden können. Als sein Freund Georg ihn bat, im Film mitzuwirken, stimmte er sofort zu. Er schämt sich nicht für das, was er glaubt, gesehen zu haben.“

„Ich habe direkt eins über mir gesehen“

Der Mann von Schauspielerin Ayda Field verbrachte einige Zeit damit, aktiv Aliens zu jagen, als er in den späten 2000ern eine Pause von seiner Musikkarriere einlegte. Er behauptete schon damals in einem Interview mit dem ‚Evening Standard‘, einmal ein UFO gesehen zu haben, das so nah an ihm vorbei flog, dass er es hätte mit einem Tennisball abwerfen können. Er sagte: „Ich habe eins direkt über mir gesehen, so nah, dass ich es mit einem Tennisball hätte abwerfen können und ich schwöre, es waren keine Drogen im Spiel. Wirklich keine Drogen.“

Michael Luckman, der Direktor des New Yorker Zentrums für außerirdische Forschung, sagte in einem Interview mit ‚BANG Showbiz‘: „Robbie ist ein sogenannter Point-Man, der Kontakt zu den Außerirdischen hat. Robbie könnte leicht verschwinden und dann einfach wieder kommen. Er ist der erste bekannte Promi, der aktiv nach Aliens sucht. Er hat sogar seine Wahnsinns-Musikkarriere dafür aufs Eis gelegt.“