Weltstar fehlte bei Beerdigung Robbie Williams mit rührender Geste an Familie von Liam Payne

Robbie Williams war gut mit Liam Payne befreundet. (stk/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 13:46 Uhr

Am 20. November wurde Liam Payne zu Grabe getragen. Robbie Williams und Nicole Scherzinger konnten nicht vor Ort sein, sie erwiesen ihrem Freund aber auf andere Weise die letzte Ehre.

Am vergangenen Mittwoch (20. November) ist der im Alter von 31 Jahren ums Leben gekommene Musiker Liam Payne in seiner britischen Heimat zu Grabe getragen worden. Zahlreiche Stars waren nach Amersham nahe London gekommen, um Payne vor Ort die letzte Ehre zu erweisen. Eingeladen waren laut eines Berichts der britischen "The Sun" offenbar auch Robbie Williams (50) und Nicole Scherzinger (46). Beide hatten es zwar nicht zur Beerdigung geschafft, sie drückten ihre Trauer und Anteilnahme demnach aber auf andere Weise aus.

Video News

So hätten sich sowohl Williams als auch Scherzinger an die Hinterbliebenen des One-Direction-Stars gewandt und ihnen in Form von zugeschickten Blumen eine "rührende Geste" zukommen lassen. Beide Stars waren gut mit Payne befreundet, wie ihre Trauerbekundungen in den sozialen Netzwerken unmittelbar nach Paynes Tod nahelegten.

So hatte Williams mit folgenden Worten Abschied genommen: "Du hast so viel Freude, Licht und Lachen in das Leben derer gebracht, die dich wirklich kannten. Ich werde dich vermissen, mein Freund, und dich in meinem Herzen tragen." Auch Scherzinger hatte ihre Trauer zum Ausdruck gebracht und geschrieben: "Lieber Liam, ich werde die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, für immer in Ehren halten und wertschätzen. Vor fünfzehn Jahren, als One Direction geboren wurde, bis vor ein paar Wochen."

Scherzinger war, wenn auch nicht in der Staffel, als One Direction formiert wurde, mehrfach Jurymitglied in der britischen Ausgabe der Talentshow "The X-Factor". Ihr ehemaliger Jury-Kollege Simon Cowell (65) war bei Paynes Beerdigung erschienen.

One Direction erschienen vollzählig

Wie im Vorfeld der Beerdigung vermeldet, kamen Paynes ehemalige Kollegen von One Direction allesamt zu der Trauerfeier. Als erstes war "Daily Mail" zufolge Harry Styles (30) erschienen, kurz darauf sei Zayn Malik (31) gefolgt. Während Louis Tomlinson (32) demnach ebenfalls alleine eintraf, kam Niall Horan (31) in Begleitung seiner Freundin Amelia Woolley.

Zu der Zeremonie reisten zudem Moderator und Schauspieler James Corden (46) und Paynes Ex-Partnerin Cheryl Cole (41), mit der er bis 2018 etwa zwei Jahre lang liiert war. Auch ihr gemeinsamer Sohn Bear (7) soll vor Ort gewesen ein.

Der Sänger der Boyband One Direction starb am 16. Oktober 2024. Er war aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt.