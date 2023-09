Stars Robbie Williams: Probleme machten ihn berühmt

Bang Showbiz | 05.09.2023, 16:00 Uhr

Robbie Williams glaubt, dass die Persönlichkeitsmerkmale, die ihn zu „zerstören“ drohen, tatsächlich dazu beigetragen haben, ihn erfolgreich zu machen.

Der 49-jährige Star hat über seine eigene Achterbahnkarriere in den letzten drei Jahrzehnten nachgedacht, von Take That und seiner Solokarriere bis hin zu seinem Kampf gegen die Sucht.

Im Trailer zur neuen vierteiligen Dokumentarserie von Netflix über sein Leben sagte er: „Das, was mich zerstören würde, hat mich auch erfolgreich gemacht. Groß. Mehr. Berühre das Feuer. Berühre den Knopf. Drücken, wenn dort „Ziehen“ steht. All diese Dinge haben mir meine Karriere beschert, aber es gibt auch eine negative Seite.“ Der ‚Let Me Entertain You‘-Hitmacher ist stolz auf die kommende Serie und erklärte kürzlich seine Entscheidung, darin viele Geheimnisse zu enthüllen. Einem neuseeländischen Radiosender sagte er: „Es ist voll von Sex, Drogen und psychischen Erkrankungen. Ich lasse eher als die meisten Menschen alles drin. Ich habe sehr selten, wenn überhaupt, gesagt: ‚Das ist zu viel, nehmt es raus.‘ Normalerweise denke ich, dass es nicht genug ist.“