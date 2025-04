Musik Robbie Williams: Reunion-Tour von Oasis wird ‚Nostalgie auf Steroiden‘

Liam Gallagher and Robbie Williams at Glastonbury 1995 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2025, 14:00 Uhr

Der Popstar äußert sich zum großen Tour-Comeback der britischen Rocker.

Robbie Williams denkt, dass die kommende Oasis-Reunion-Tour „Nostalgie auf Steroiden“ sein wird.

Der ‚Angels‘-Sänger war einst in eine der berüchtigtsten Fehden der Musikgeschichte mit den Brüdern Liam und Noel Gallagher verwickelt. Letzterer bezeichnete Robbie damals als „fetten Tänzer von Take That“.

Trotzdem hat der Popstar die Musik der Britpop-Legenden immer geliebt und hofft, dass die ‚Oasis Live ’25 Tour‘ „heilsam“ für die jahrelang zerstrittenen Brüder sein wird. Die Rocker haben ihre Differenzen beiseitegelegt, um zum ersten Mal seit 16 Jahren gemeinsam auf der Bühne zu stehen.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Mirror‘ schwärmte Robbie: „Liams Stimme ist unnachahmlich. Und er war und ist die Stimme einer Generation. Ich denke, dass es für die Briten – und für Manchester – ein sehr wichtiger Moment sein wird.“

Oasis hatten sich 2009 getrennt, nachdem es bei einem Konzert hinter der Bühne zum Streit zwischen den beiden Brüdern gekommen war. In Bezug auf ihre ebenso lange wie erbitterte Fehde sagte Robbie: „Hoffentlich wird es auch für die Jungs heilsam sein.“

Der ‚Feel‘-Interpret wird zur gleichen Zeit wie Oasis auf Tour sein. „Unterhaltung ist im besten Fall Befreiung. Und was ich mit meinen Konzerten tun möchte, ist, die Leute auf die Reise mitzunehmen und sie für eine Weile ihre eigenen Leben vergessen zu lassen. Und das Tolle an der Oasis-Reunion ist, dass sie das für die Menschen ermöglichen werden“, erklärte er. Der 51-Jährige ergänzte: „Aber nicht nur das, es wird Nostalgie auf Steroiden sein und uns daran erinnern, wer wir waren, was wir waren, wie wir uns fühlten und was wir wollten.“

Robbie lobte auch das lyrische Genie von Songwriter und Gitarrist Noel: „Ich habe mir gerade diese Songs angesehen, besonders die ersten drei Jahre, und es ist buchstäblich ein Jahrzehnt voller Hits, die in diesem dreijährigen Zeitraum erschaffen wurden. Das Songwriting ist sensationell.“