Mit Rebel Wilson und Kiefer Sutherland Robbie Williams: Seine Tochter Teddy dreht ihren ersten Film

Erster Blick in die Dreharbeiten von "Tinsel Town": Teddy Williams läuft Hand in Hand mit Rebel Wilson durch Kunstschnee-Gestöber. (ae/spot)

SpotOn News | 18.02.2025, 15:42 Uhr

Teddy Williams, die älteste Tochter von Robbie Williams und Ayda Field, startet ihre ersten eigenen Schritte im Showbusiness: Sie spielt in einem Weihnachtsfilm mit. Erste Fotos zeigen die Zwölfjährige bei den Dreharbeiten mit Rebel Wilson und Kiefer Sutherland.

Im Dezember klagte Robbie Williams (51) bei "Maischberger" noch darüber, dass seine Tochter Teddy (12) unbedingt berühmt werden wolle – nun könnte es bald wirklich dazu kommen. Das Mädchen hat eine Rolle in einem Weihnachtsfilm ergattert und spielt darin neben Stars wie Rebel Wilson (44) und Kiefer Sutherland (58).

Video News

Dreharbeiten in Kunstschnee-Szenerie

Die Tochter von Robbie Williams und seiner Frau Ayda Field (45) wurde am Montag bei Dreharbeiten am Set des Films "Tinsel Town" in Wetherby, Yorkshire, fotografiert. Auf den Bildern ist sie Hand in Hand mit Rebel Wilson im Kunstschnee zu sehen. Auch ein Weihnachtsmann und Weihnachtsbäume gehören zur Szenerie. Die Zwölfjährige soll in dem Film eine kleinere Rolle spielen, wie "Daily Mail" berichtet.

An ihrem allerersten Tag am Set wurde Teddy demnach von ihrer Mutter unterstützt. Dabei sollen die berühmten Eltern gar nicht so viel von den frühen Karriereabsichten ihrer Tochter halten. "The Sun" zitierte einen Insider mit den Worten: "Teddy wurde geboren, um ein Star zu werden – schließlich sind ihre Eltern beide herausragende Künstler. Robbie und Ayda wollten sie allerdings so lange wie möglich aus dem Rampenlicht halten – sie haben ihr Gesicht in den sozialen Medien usw. unkenntlich gemacht -, also wird das alles in erster Linie von Teddy vorangetrieben, die schon auf der Bühne stehen wollte, seit sie alt genug zum Sprechen war."

"Teddy ist diejenige, die am ehesten berühmt werden will"

In der Talksendung "Maischberger" im Ersten sprach Sänger Robbie Williams im Dezember über die Ambitionen seines ältesten Kinds: "Teddy ist diejenige, die am ehesten berühmt werden möchte. Tatsächlich noch viel mehr, als ich das je wollte. Es ist schrecklich." Williams haderte lange mit seinem frühen Ruhm als Mitglied der Band Take That und litt unter Suchtproblemen. Für ihn sei die Band jedoch "der einzige Weg" gewesen, "aus meinen bescheidenen sozialen Verhältnissen herauszukommen und etwas aus mir zu machen".

Weiter erklärte der Sänger: "Ich habe eine Lese-Rechtschreibschwäche. Ich habe eine Rechenstörung, ich habe bei all meinen Prüfungen kläglich versagt. Ich hatte keine Zukunftsperspektive." Seine Tochter Teddy sei jedoch "ein Nepo-Baby" und könne selbst entscheiden, was sie machen möchte. "Es macht mich sehr glücklich, dass sie die Möglichkeiten hat, die ich nicht hatte." Neben Teddy hat das Paar, das seit 2010 verheiratet ist, noch drei weitere Kinder.

Film soll noch dieses Jahr laufen

"Tinsel Town" soll im Dezember 2025 bei Sky ausgestrahlt werden. Ob der Film nur in Großbritannien oder auch in Deutschland zum Abruf bereitstehen wird, ist noch nicht bekannt. Im Mittelpunkt der Handlung steht der strauchelnde Hollywoodstar Bradley Mack (gespielt von Kiefer Sutherland). Auf der Suche nach einem Neuanfang geht er nach England, wo er für das Stück "Aschenputtel" von einer kleinen Bühnengruppe in einem abgelegenen Dorf gebucht wird. Während sich die Proben hinziehen, baut Mack eine Verbindung zu Jill (Rebel Wilson) auf. Welche Rolle Teddy Williams in dem Weihnachtsfilm spielen wird, ist laut "Daily Mail" noch nicht bekannt.