Robbie Williams will sein Haus nicht mehr?

Jetzt, wo endlich die wahrscheinlich längste Renovierung eines Hauses in der Geschichte hinter ihm liegt und seine öffentliche Fehde mit Rockstar-Nachbarn Jimmy Page beendet ist, könnte man meinen, Robbie Williams würde endlich das Leben in seinem 18 Millionen Pfund teuren Herrenhaus genießen.

Stattdessen habe der Popstar festgestellt, dass sein Zuhause am Holland Park in West-London „schlechte Energie“ habe. Also ist er in ein nahe gelegenes Hotel gezogen. Seine Entscheidung fiel offenbar nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit Planungszuständigen und dem legendären Led-Zeppelin-Gitarristen Jimmy, über einen zweistöckigen Kellerausbau mit Pool, Fitnessstudio und Aufnahmestudio.

Er glaubt an Aliens und Geister

Williams verbringt seine Zeit meistens in einem Hotel in London für 2.000 Pfund pro Nacht oder seinem Anwesen in Wiltshire. Er kehrt nur gelegentlich in die Holland Park-Villa mit 46 Zimmern zurück, um sicherzustellen, dass seine Sicherheitsleute ihre Arbeit tun.

Einer seiner Freunde erzählte laut ‚Daily Mail‘, dass er die Energie verloren habe, in seinem Londoner Zuhause zu wohnen. Der Umbau-Planungs-Kampf habe „eine dunkle Wolke über das ganze Haus gesetzt“.

Robbie, dessen neue Single ironischerweise „Time For Change“ heißt, sei seit seinem Leben in Kalifornien sensibel für das „energetische Gleichgewicht“. Er sagt, er glaube an Außerirdische und Geister. Als er ein Haus in Los Angeles von „Ghostbusters“-Star Dan Aykroyd mietete, glaubte er angeblich daran, es sei von der Sängerin Mama Cass heimgesucht worden, die 1974 dort an Herzversagen starb.

Anmerkung

Übrigens: Bei dem Britenstar weiß man immer nie so genau welche der manchmal ziemlich schrägen Neuigkeiten aus seinem Hause wirklich echt sind. Zu aufgesetzt wirken diese Nachrichten immer mal. Und die machen komischerweise ausgerechnet immer dann die Runde, wenn der Sänger und dreifache Familienvater gerade ein neues Album draußen hat.