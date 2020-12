09.12.2020 12:10 Uhr

Robbie Williams: „Wir lieben es, vier Kinder zu haben“

Sänger Robbie Williams sprach jetzt über schwierige Zeiten, seine Familie und den Re-Release seines Weihnachtsalbums.

Briten-Popstar Robbie Williams äußerte sich über sein persönliches Hilfsmittel in schwierigen Zeiten. „Mein Humor war auch in meinen zutiefst traurigen und depressiven Momenten oft das Einzige, was mir blieb. Er hat mir das Leben gerettet“, sagte im Gespräch mit SWR3. Inzwischen sind die schwierigen Zeiten für den Popsänger aber in den Hintergrund gerückt.

Seine mittlerweile vier Kinder sowie Ehefrau Ayda Field bereichern seinen Alltag: „Wir lieben es, vier Kinder zu haben. Aber wir haben natürlich auch Hilfe, bekommen ausreichend Schlaf und können es uns deshalb leisten, meistens die besten Eltern für unsere Kinder zu sein, die wir sein können“, so Williams.

Robbie Williams in der Pandemie

Zu seiner persönlichen Situation während der Corona-Krise äußerte sich der Sänger ebenfalls: „Wir sind sehr privilegiert, was unsere finanzielle Situation angeht, das darf man nicht vergessen. Ich habe es genossen, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und es geht mir fast besser als je zuvor, denn mein Leben hat plötzlich eine Struktur, eine gewisse Normalität bekommen. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Mein Vater hat Parkinson und meine Schwiegermutter hat Krebs. Da geht es uns wie vielen anderen Menschen auch. Aber insgesamt kann ich wahrhaftig nicht klagen.“

Neuer Weihnachtssong

Auf Drängen seiner Frau Ayda Field hat Robbie Williams einen neuen Weihnachtssong für den Re-Release seines Weihnachtsalbums aufgenommen. Der Inhalt ist in diesem Jahr besonders: „Der Song ist natürlich auch ein bisschen dämlich und auch sehr ernst. Es geht ja darum, dass wir uns von Corona auf keinen Fall das Weihnachtsfest verderben lassen sollen. Also singe ich von Desinfektionsmitteln, von Video-Konferenzen und Socken. Ich hoffe einfach, dass das Lied den Menschen ein bisschen Spaß und Freude macht.“ (PV)