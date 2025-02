Quality Time mit jüngster Tochter Robert De Niro: Kinderserien statt Hollywood-Filme

Entdeckte seine Liebe zu lustigen Kinderserien: Hollywoodstar Robert De Niro. (tj/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 23:39 Uhr

In einem aktuellen Interview berichtete Leinwandlegende Robert De Niro über sein neues Leben mit seiner kleinen Tochter Gia. Statt das aktuelle Hollywood-Geschehen zu verfolgen, widmet er sich derzeit lieber knallbunter Kinderunterhaltung.

Im April 2023 sorgte Hollywood-Legende Robert De Niro (81) überraschend noch einmal für Familienzuwachs. Zusammen mit seiner neuen Freundin Tiffany Chen (45) brachte er sein Töchterlein Gia auf die Welt und wurde damit bereits zum siebten Mal Vater. In einem Interview gab der Schauspieler nun seltene Einblicke in seinen privaten Alltag mit dem neuen Kind.

Im Gespräch mit dem Moderator Scott Mills in dessen BBC-Radiosendung "The Scott Mills Breakfast Show" verriet er, dass ihm durch die veränderten Lebensumstände nur noch wenig Zeit bleibe, um sich über die neuesten Hollywood-Produktionen zu informieren. Auch das politische Geschehen lenke ihn zunehmend von seinen beruflichen Pflichten ab.

Kinderserien-Spaß mit Tochter Gia

"Ich will auf dem Laufenden bleiben, aber ich schaue mir aktuelle Ereignisse an, wenn man so will, Nachrichten und solche Sachen", erklärte er dort. Zeit verbringe er auch, bedingt durch seine väterlichen Aufgaben, mit dem Konsum anderer Formate: "Gerade schaue ich mit meinem kleinen Mädchen 'The Wiggles' und 'Ms. Rachel'".

"Ms. Rachel" ist eine australische Kinderunterhaltungs-Show, die vor allem auf spielerisches Lernen und lustige Lieder für Vorschulkinder setzt. Die Hollywood-Legende zeigte sich von den neuen Filmwelten, denen er nun ausgesetzt ist, vollauf begeistert. "Ich kannte sie nicht, bis ich anfing, sie zu sehen, und meine Tochter liebt es, sie zu sehen", erklärte er. "Aber sie sind großartig!"

Trotz seines zeitintensiven Familienlebens scheint De Niro immer noch Zeit für professionelle Aktivitäten zu finden. Seit dem 20. Januar ist der Schauspieler in der Netflix-Produktion "Zero Day" in seiner ersten Serienhauptrolle zu sehen. Darin verkörpert er einen US-amerikanischen Ex-Präsidenten, der die Hintermänner mysteriöser Cyber-Attacken auf die Vereinigten Staaten zur Strecke bringen muss.