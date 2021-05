Robert Geiss und Familie von 8 Polizisten aus Pizzeria geholt

Robert Geiss und Familie von Polizei aus Pizzeria geholt

11.05.2021 10:00 Uhr

Reality-TV-Serienstar und Unternehmer Robert Geiss wurde aus einer Pizzeria geworfen.

Sowas haben die beiden noch nie erlebt. Die Promi-Millionäre Carmen und Robert Geiss wurden vom Ordnungsamt aus einer Kölner Pizzeria geworfen, weil sie angeblich gegen Corona-Regeln verstoßen hätten.

Elf Personen waren in dem Lokal

Das Ganze sei bereits am letzten Donnerstag passiert. Insgesamt seien elf Personen in dem Restaurant gewesen, als die beiden dort drehten. Die Geschäftsführerin von „Geiss TV“ erklärte zu dem Zwischenfall gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Wir wollten bei Gianni, der ein Freund der Familie ist, drehen. Robert wollte seinen Kindern sein Köln zeigen und dazu gehört die Pizzeria. Von ihm hatten wir die Genehmigung, in der Pizzeria zu drehen.“

Wurden die Geissens verpfiffen?

Sie weiter: „Dann kamen plötzlich acht Beamte. Sie nahmen unsere Personalien auf und forderten uns auf, die Pizzeria zu verlassen, weil mehr als drei Haushalte vor Ort seien.“ Und weiter: „Dem haben wir dann entsprochen, auch wenn genehmigte Drehs ja weiter erlaubt sind. Der Dreh wurde dann am Samstag an einer anderen Location nachgeholt. Da gab es keinerlei Beanstandungen.“

Der Restaurantbesitzer selbst glaubt, angeschwärzt worden zu sein. Er zum Kölner „Express“: „Jemand muss das Ordnungsamt gerufen haben, denn plötzlich standen die Mitarbeiter in der Tür. Wir waren alle sehr überrascht. Da muss jemand wohl gedacht haben, dass sich hier Leute in der Corona-Zeit illegal aufhalten und einen schönen Abend machen wollen.“ (Bang)