Auch Lindner kommt vorbei Robert Habeck zu Gast bei „World Wide Wohnzimmer“

Robert Habeck (Mitte) beim "Hochpetern" mit den Wolter-Zwillingen. (mia/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 16:45 Uhr

Die Zwillings-Moderatoren Benni und Dennis Wolter begrüßen in dieser Woche prominente Politiker. Wirtschaftsminister Robert Habeck und FDP-Chef Christian Lindner lassen sich im "World Wide Wohnzimmer" blicken. Auch eine Runde "Hochpetern" steht an.

Die Moderatoren-Zwillinge Benni und Dennis Wolter (34) rufen eine besonders politische Woche in ihrer Show "World Wide Wohnzimmer" aus. In den Ausgaben am Montag (3. Februar) und Mittwoch (5. Februar) und in der Sendung am Freitag in einer Woche (14. Februar) werden abwechselnd Robert Habeck (55) und Christian Lindner (46) zu sehen sein.

Video News

Am Montag, dem 3. Februar, startet Wirtschaftsminister Habeck mit einem Gespräch mit den Zwillingen, in dem er über Kanzlerchancen, Regierungskrisen, persönliche Fehler und eine mögliche Teilnahme bei "7 vs. Wild" spricht. Dabei soll auch der Satz "Keine Chance – aber ich nutze sie!" fallen, wie es in einer Ankündigung heißt. Am Freitag, dem 14. Februar, ist der Grünen-Politiker ein weiteres Mal in der Show zu sehen, diesmal als Teilnehmer in dem Zocker-Spiel "Hochpetern".

Lindner spricht über seinen Rauswurf

Dazwischen stattet Christian Lindner den Zwillingen einen Besuch ab. Der FDP-Chef und ehemalige Finanzminister spricht am 5. Februar über seinen Rauswurf aus der Regierung, seine Zukunftspläne und erklärt, warum er kein "Elon-Musk-Fanboy" ist. Außerdem antwortet er laut Vorabmeldung "vielsagend" auf die Frage, ob er "Olaf Scholz gerne eine Torte ins Gesicht pfeffern" würde.

In der Web-Show "World Wide Wohnzimmer" begrüßen die Wolter-Zwillinge seit 2015 Prominente aus verschiedensten Bereichen für Spiele und Gespräche. Die Show begann als YouTube-Format und wurde 2017 von funk übernommen. Mittlerweile läuft die "World Wide Wohnzimmer" beim Streaminganbieter Joyn, wo neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags ab 17 Uhr kostenlos gestreamt werden können.