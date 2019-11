Robert Lewandowski ist schon im 4. Monat schwanger

Sportlich gesehen könnte es bei Robert Lewandowski (31) aktuell nicht besser laufen. Sein Team der FC Bayern München schwächelt zwar momentan in der Bundesliga aber der polnische Stürmer trifft dennoch wie am Laufband.

Auch in der Champions League verhalf der Spieler seiner Mannschaft am 6. November mit einem Tor zum Sieg. Doch neben dem Treffer sorgte vor allem der darauf folgende Jubel des Fußballers für Aufmerksamkeit. Dabei steckte sich dieser nämlich den Ball in das Trikot und imitierte dabei einen Babybauch. Zudem lutschte der Pole an einem seiner Daumen. Nachdem der 31-Jährige das 1:0 schoss mutmaßten die Fans bereits, dass ihr Idol damit ein weiteres Kind ankündigte.

Quelle: instagram.com

Baby kommt nächstes Jahr

Auf Instagram bestätigte der Sportler die Gerüchte nun, indem er ein Foto der Szene postete und dazu schrieb „Baby is coming.“ Zudem verriet Robert gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Wir sind jetzt im vierten Monat, freuen uns sehr, dass unsere Familie größer wird. Ein Kind zu bekommen ist das Schönste, was es gibt.“

Ob es ein Junge oder Mädchen wird hat der Bayern-Star zwar noch nicht verraten. Fest steht allerdings, dass Lewandowskis erste Tochter Klara (2) im nächsten Jahr ein Geschwisterchen bekommen wird. Mit seiner Frau Anna ist er seit 2013 verheiratet.