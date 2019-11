Robert Pattinson findet sich alt und langweilig

Der 33-jährige Schauspieler geht nicht davon aus, dass ihm Fanscharen zu Füßen liegen werden, sobald er im neuen ‚The Batman‚-Remake von Matt Reeves im Kino zu sehen sein wird. Pattinson findet nämlich einfach, dass er nicht besonders interessant ist.

In einem Teaser für seinen Auftritt bei der amerikanischen ‚TODAY‘-Show hört man ihn sagen: „Es gibt einen Teil von mir, der einfach denkt, dass es unmöglich ist, was mit ‚Twilight‚ passiert ist, denn es war so plötzlich. Ich hoffe, dass keine Leute vor meinem Haus warten werden. Ich finde irgendwie, dass ich einfach langweilig und alt geworden bin.“

„Die schlimmste Entscheidung meines Lebens“

Derweil verriet der Frauenschwarm vor kurzem, dass er vor seinem Durchbruch mit der Vampir-Saga schon in Erwägung gezogen hatte, seine Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen.

„Es war diese Szene, in der Edward die Gitarre hat und mein Agent sagte mir, ich solle meine Gitarre mit zum Vorsprechen nehmen. Ich kam rein und sie fragten mich direkt, ob ich ihnen etwas vorspielen wolle“, erinnert sich der Star in dem Podcast ‚HFPA In Conversation‘ an sein Casting.

Als er die Frage dann verneinte, waren die Produzenten offenbar verblüfft und wunderten sich, weshalb er dann eine Gitarre mitgebracht habe.

„Ich dachte nur, dass das die schlimmste Entscheidung war, die ich je in meinem Leben getroffen hatte. Mein ganzes Selbstbewusstsein verschwand und es war eines der schlimmsten Vorsprechen in meinem ganzen Leben. Ich habe meine Eltern angerufen und gesagt, dass ich mich nicht länger quälen würde. Am nächsten Tag habe ich ein weiteres Vorsprechen bekommen.“