Film Robert Pattinson für Antagonisten-Rolle in ‚Dune: Messiah‘ im Gespräch

Bang Showbiz | 09.04.2025, 18:00 Uhr

Robert Pattinson wird Berichten zufolge für eine Bösewichtrolle in ‚Dune: Messiah‘ in Betracht gezogen.

Der kommende Sci-Fi-Blockbuster wird der dritte Teil der „Dune“-Trilogie von Regisseur Denis Villeneuve sein, und ‚Deadline‘ hat nun berichtet, dass Pattinson (38) für die Rolle des Antagonisten Scytale ins Auge gefasst wird. Der Bösewicht ist ein Face Dancer und Geheimagent der Bene Tleilax, der in ‚Dune: Messiah‘ als Teil einer Verschwörung zum Sturz von Paul Atreides durch Täuschung, genetische Manipulation und politische Intrigen eine zentrale Rolle spielt.

Doch obwohl Warner Bros. und Legendary angeblich an dem ‚Mickey 17‘-Star interessiert sind, berichtet ‚Deadline‘, dass Pattinson noch kein formelles Angebot unterbreitet wurde. Wenn der ‚The Batman‘-Schauspieler bei ‚Dune: Messiah‘ unterschreibt, wird er sich einer hochkarätigen Besetzung anschließen, bestehend aus Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem und Jason Momoa – der seine Rolle als auferstandener Duncan Idaho wieder aufnehmen wird.

‚Dune: Messiah‘ – der auf dem gleichnamigen Roman des Autors Frank Herbert aus dem Jahr 1969 basiert – folgt Paul Atreides (Chalamet) 12 Jahre nach seiner Herrschaft als Kaiser des bekannten Universums, als der religiöse Kult, der um ihn herum aufgebaut wurde, beginnt, sich seiner Kontrolle zu entziehen. Das führt zu einem katastrophalen Krieg, der Milliarden von Menschenleben in der gesamten Galaxie fordert, der in seinem Namen geführt wird. Die Dreharbeiten zu ‚Dune: Messiah‘ sollen Berichten zufolge im Juni beginnen, bevor der Streifen im Dezember 2026 in die Kinos kommt.