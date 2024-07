Film Robert Pattinson: Neben Jennifer Lawrence in neuem Thriller? Robert Pattinson ist angeblich in Gesprächen, um an der Seite von Jennifer Lawrence in ‚Die, My Love“ zu spielen. Der 38-jährige Schauspieler, der in letzter Zeit in Filmen wie Matt Reeves‘ ‘The Batman’ und Christopher Nolans ‘Tenet’ zu bewundern war, soll laut ‘Deadline‘ über eine mögliche Rolle in dem kommenden Thriller diskutieren. Der Film handelt […]