Event in Los Angeles Robert Pattinson und Suki Waterhouse gemeinsam zurück im Rampenlicht

SpotOn News | 06.10.2024, 17:50 Uhr

Vor rund einem halben Jahr sind Robert Pattinson und Suki Waterhouse Eltern geworden. Auf einem Event in Los Angeles hat das Paar einen seither seltenen gemeinsamen Auftritt absolviert.

Robert Pattinson (38) und Suki Waterhouse (32) haben sich als Paar mit einem zuletzt seltenen gemeinsamen Auftritt zurückgemeldet. Nachdem die beiden Briten im Frühjahr Eltern geworden sind, haben sie sich am 5. Oktober zusammen in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, im Rahmen des Veuve Clicquot Polo Classic präsentiert. Auf Bildern von der Veranstaltung sichtlich gut gelaunt, ist es laut eines Berichts von "E! News" das erste gemeinsame öffentliche Event von Pattinson und Waterhouse als Elternpaar.

"Willkommen auf der Welt, Engel"

Seinen ersten Red-Carpet-Auftritt als frischgebackener Vater absolvierte Pattinson schon im Frühjahr – damals aber noch ohne Waterhouse, die wohl zu Hause bei dem gemeinsamen Kind blieb, das erst kurz zuvor zur Welt gekommen war. Auf Instagram hatte Waterhouse Anfang April vorangegangene Medienberichte aus dem März bestätigt, laut derer das Baby der beiden zur Welt gekommen war. Zu einem Bild mit ihrem Kind auf dem Arm schrieb sie: "Willkommen auf der Welt, Engel." Später verriet die Sängerin und Schauspielerin während eines Coachella-Auftritts, dass sie eine Tochter bekommen hat.

Waterhouse und der "Twilight"-Star wurden erstmals 2018 zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Ihr Red-Carpet-Debüt gaben sie Ende 2022. Wenige Monate später zeigte sich das Paar gemeinsam auf der Met Gala. Während eines Festivals in Mexiko verkündete die 32-Jährige im letzten November laut US-Medienberichten ihre Schwangerschaft. Im Dezember 2023 wurde schließlich bekannt, dass die beiden verlobt sein sollen.

Pattinson gilt als in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend in privaten Dingen. Waterhouse schwärmte im Juli aber in der britischen "Vogue" von ihrem Partner. Der Schauspieler sei bei der Geburt dabei gewesen, "und wie alle Väter war er sehr nervös, aber für jemanden, der ein ziemlich ängstlicher Mensch ist, war er sehr ruhig." Pattinson sei "der Vater, den ich mir gewünscht habe" und sie fügte an: "Ich meine, ein Vater und seine Tochter? Es ist eine echte Liebesgeschichte."