Robert und Julia Harting sind jetzt Zwillingseltern

Mittwoch, 5. Juni 2019 13:12 Uhr

Diskuswerfer-Ehepaar Robert und Julia Harting hat doppelten Nachwuchs bekommen. Das teilte der dreimalige Diskus-Ex-Weltmeister und Olympiasieger von 2012 am Mittwoch mit einem Posting auf Instagram mit.

Demnach sind die Zwillinge bereits vor einer Woche am 30. Mai nach einem 15-stündigen Geburtsmarathon auf die Welt gekommen. Waren bei der Ankündigung im Januar noch zwei Paar Hausschuhe für Babys auf dem Foto zu sehen, zeigt das Instagram-Bild diesmal zwei kleine Minihanteln! Süüüüß!

Nun sind wir nur noch gespannt, wann auch wir den Nachwuchs zu Gesicht bekommen.

Quelle: instagram.com

Charité-Rekord

Sportlich, wie es sich für die Familie Harting gehört, habe Julia auch gleich einen Charité-Rekord für Pärchenzwillinge aufgestellt, schreibt Harting: „Sie hatte 3820g+3015g Kind im Bauch.“ Der gesamten Familie gehe es eine Woche nach der Geburt gut: „Die Zwillinge wachsen und sind super süß“, endet das Posting von Harting: „und süß und laut… und haben Hunger“.

Robert Harting hatte im Vorjahr beim ISTAF in Berlin seine Karriere beendet, die 29-jährige Julia Harting, deren bisher größter Erfolg die Silbermedaille bei den Europameisterschaften 2016 in Amsterdam war, will ihre Karriere fortsetzen. Beide sind seit dem 16. September 2016 verheiratet. (dpa/KT)