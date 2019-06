Robin Schulz legt in der Kabine von Schalke 04 auf

Samstag, 22. Juni 2019 16:16 Uhr

DJ Robin Schulz hat ein ziemlich ungewöhnliches Konzert gegeben. Das hat nämlich in der Spielerkabine von Schalke 04 stattgefunden Live dabei waren mehrere Fans des Fußballvereins – allerdings nur eine begrenzte Zahl.

Star-DJ Robin Schulz hat in der Nacht zum Freitag ein Konzert in der Kabine des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in Gelsenkirchen gegeben. 70 Fans, die die Tickets gewonnen hatten, waren bei der Veranstaltung des Radiosenders 1Live dabei, wie der WDR berichtete. Normalsterbliche haben ja ansonsten zu der Spielerkeine keinerlei Zugang.

Nach einer Stunde war alles vorbei

„Der 32-Jähre lässt keinen seiner Nummer-1-Hits aus. Während des einstündigen Sets animiert er das Publikum immer wieder und bringt es bei hohen Temperaturen in der engen Kabine zum Schwitzen“, berichtet zudem die ‚Westdeutsche Allgemeine Zeitung‘ über den Auftritt in den heiligen Hallen. „Der sonst etwas zurückhaltende DJ verewigt die besondere Nacht für die Fans durch gemeinsame Selfies und schickt sie glücklich nach Hause.“

Der Produzent wurde in Osnabrück geboren und war 2015 für einen Grammy-Award nominiert. Zu seinen bekanntesten Titeln gehören „Prayer in C“, „Sugar“ und „Sun goes down“. (dpa/KT)