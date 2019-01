Robin Thicke schenkt Straßenkünstler 100 Dollar

Sonntag, 6. Januar 2019 19:52 Uhr

Vor kurzem verlor Robin Thicke sein Zuhause in Malibu durch das verheerende Woolsey-Feuer – und trotzdem zeigt der Sänger weiterhin ein offenes Herz für andere Menschen. Am Freitag war Thicke für einen Tag in Venedig, Kalifornien unterwegs, zusammen mit seinem Sohn Julian. Und dann zeigte sich der 41-Jährige äußerst großherzig, als er einem Straßenkünstler einen Hundert-Dollar-Schein gab.

Laut der Website „Daily Mail“ verbrachte der Musiker einen Vater-Sohn-Tag – beide im lockeren Trainings-Anzug. Als Thicke den Straßenkünstler eine Weile beobachtet hatte, dachte er sich wohl, dass der viel mehr als ein paar Münzen verdient habe. Als der junge Mann realisierte, dass er gerade hundert Dollar überreicht bekommen hatte, überprüfte er ihn scherzhaft auf seine Echtheit und bedankte sich bei dem Star.

Robin soll sich mit seinem Söhnchen danach erstmal einen HotDog gegönnt haben (vielleicht war dann auch nach der großen Geste nicht mehr viel drin).

Im November verbrannte das Haus des Sängers bei dem Feuer, doch trotzdem hatte er im vergangenen Jahr gleich mehrere Gründe zum Jubeln . Zum einen ist seine Freundin April Love Geary zum zweiten Mal schwanger (vor neun Monaten bekamen sie Töchterchen Mia) und dann nahm sie an Weihnachten auch noch seinen Antrag an. Außerdem läuft seit Anfang Januar die neue Casting-Show „Masked Singer“, bei der Thicke in der Jury sitzt. Die Show basiert auf dem südkoreanischen Format „King of Mask Singer“.