Robin Thicke über sein Haus: „Es ist nichts übrig."

Mittwoch, 14. November 2018 10:44 Uhr

Robin Thicke hat ebenfalls sein Haus in dem Flammen der Malibu-Feuer verloren. Der ‚Blurred Lines‘-Interpret und seine schwangere Freundin April Love Geary, mit der er bereits die acht Monate alte Mia großzieht, wurden am Freitag aus ihrem Haus in Malibu evakuiert.

Am Montag konnte Thicke dann zu seinem Anwesen zurückkehren, nur um alles zerstört vorzufinden. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ erklärte er: „Es ist witzig, wenn man das in den Filmen sieht, dann denkt man, dass zumindest eine Puppe übriggeblieben sein sollte, ein Buch oder irgendwas. Aber es ist nur Schutt. Es ist nichts übrig.“

Quelle: instagram.com

Er kann trotzdem etwas Positives sehen

Der 41-jährige Sänger sieht jedoch auch Hoffnung in katastrophalen Zeiten: „Es ist eine großartige Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von wundervollen Menschen, eine Menge Eltern, deren Kinder auf dieselbe Schule wie mein Kind gehen. Es ist einfach schrecklich. Aber bei der Rückkehr sehe ich eine Menge Hoffnung. Ich sehe, wie viele Häuser noch stehen, es gibt eine Menge positive Dinge, die die Leute, die evakuiert wurden, noch nicht wissen.“

Am Samstag (10. November) hatte sich Love Geary bereits über Instagram an ihre Fans gewandt, um ein Foto ihres Eingangstors zu posten. Neben einem weinenden Emoji schrieb sie: „Unser Haus ist weg.“

Quelle: instagram.com

Zuvor hatte sie einen Schnappschuss von dem dichten Rauch des Feuers geteilt und mit „Unser Haus ist dort drin“ kommentiert. Andere Stars, deren Anwesen sich noch in Gefahr befinden, sind Cher, Liam Payne und Iggy Azalea. Moderator Thomas Gottschalks Anwesen ist bereits komplett niedergebrannt.