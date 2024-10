40- und 30-jähriges Bestehen Rock am Ring und Rock im Park: Vorverkaufs-Rekord zum Jubiläum

Rock am Ring feiert 2025 sein 40-jähriges Bestehen. (lau/spot)

SpotOn News | 23.10.2024, 18:00 Uhr

Die Schwesterfestivals Rock im Park und Rock am Ring begehen 2025 Jubiläen. Passend dazu melden die Veranstalter jetzt einen Rekord beim Ticket-Vorverkauf. Auch weitere Acts für die kommende Ausgabe stehen fest.

Die legendären Festivals Rock am Ring und Rock im Park feiern 2025 ihr Jubiläum. Seit dem Jahr 1985 gibt es Rock am Ring, eines der bedeutendsten Musikfestivals Europas. Das Schwesterfestival Rock im Park wird indes 2025 auch schon 30 Jahre alt. Da verwundert es nicht, dass die Veranstalter für die kommenden Ausgaben jetzt einen Vorverkaufs-Rekord gemeldet haben. Daneben stehen weitere Musik-Acts für 2025 fest.

Schon 70.000 Tickets für Rock am Ring verkauft

"Über 70.000 Weekend-Tickets" seien für Rock am Ring 2025 bereits erworben worden, wurde am Mittwoch bekannt gegeben. Für Rock im Park in Nürnberg wurden derweil schon "mehr als 50.000 Tickets" verkauft.

Noch am letzten Festivaltag 2024 standen die Metal-Legenden von Slipknot als erste Headliner für die Jubiläumsausgabe im kommenden Jahr fest. Auch sie haben etwas zu feiern, erschien doch vor 25 Jahren ihr Debütalbum "Slipknot". Bring Me The Horizon standen vorab ebenfalls bereits als Headliner fest.

Nun wurde bekannt, dass auch The Prodigy, die Punkband Rise Against, Falling In Reverse, Spiritbox, In Flames und Heaven Shall Burn bei Rock am Ring und Rock im Park 2025 auf den Bühnen stehen werden. Zu den weiteren, offiziell bestätigten Acts zählen: Skillet, Frank Turner & The Sleeping Souls, Poppy, Airbourne, Tocotronic, Millencolin und Olli Schulz & Band – neben anderen.

Vom 6. bis 8. Juni werden Rock am Ring und Rock im Park 2025 stattfinden. Laut den Veranstaltern werden dann rund 100 Acts auf jeweils vier Bühnen zu hören sein.