"It's A Nice Day To... Tour Again!" Rocklegende Billy Idol kommt für vier Konzerte nach Deutschland

Auch mit fast 70 Jahren noch ein wasserstoffblondes Energiebündel: Billy Idol. (stk/spot)

SpotOn News | 18.02.2025, 16:34 Uhr

In vier deutschen Städten ertönt in diesem Jahr der "Rebel Yell": Billy Idol tritt im Rahmen seiner "It's A Nice Day To... Tour Again!"-Tournee auf.

Achtung an alle Fans von Billy Idol (69): Blondiert die Haare nach, übt das Oberlippe-Fletschen und feilt an eurem "Rebel Yell": Denn der britische Rockstar beehrt bei seiner "It's A Nice Day To… Tour Again!"-Tournee auch Deutschland bald mit vier Auftritten. Los geht es am 18. Juni dieses Jahres auf der Waldbühne in Northeim. Am 27. Juni steht München auf dem Programm, wo Idol auf dem Königsplatz auftritt.

Konzert Nummer drei in Deutschland steigt am 29. Juni auf dem Kunst!Rasen am Bonner Rheinufer, ehe Idol am 2. Juli die Brita-Arena in Wiesbaden rockt. Für Fans, die nahe der Grenze zu Österreich wohnen, bieten sich gegebenenfalls noch zwei Termine im Nachbarland an: Am 4. Juli weilt der "White Wedding"-Interpret beim Clam Rock Festival in Klam. Bereits am 5. Juni tritt er beim Lovely Days Festival in Eisenstadt auf.

Neue Musik folgt bald

Ab dem 19. Februar können via reservix.de für drei der vier Deutschland-Konzerte frühzeitig Tickets erworben werden, einzig für München startet der exklusive Vorverkauf bei eventim.de. Der reguläre Vorverkauf beginnt dann am 21. Februar.

Für das neue Jahr hat sich Billy Idol aber noch mehr vorgenommen. So soll in diesem Jahr sein neues Studioalbum erscheinen – das erste seit "Kings & Queens of the Underground" aus dem Jahr 2014. Ein genauer Starttermin der neuen Platte soll zeitnah erfolgen.