Stars Rod Stewart: Erstes Treffen mit seinen Enkeln

Sir Rod Stewart with grandsons Otis and Louis - ONE USE Instagram - May 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2023, 08:00 Uhr

Sir Rod Stewart ist ein „glücklicher Großvater“, nachdem er seine Enkel Otis und Louie zum ersten Mal getroffen hat.

Der 78-jährige Sänger ist überglücklich, nachdem seine Tochter Ruby und ihr Verlobter Jake Kalic am 9. Mai Baby Otis auf der Welt willkommen geheißen haben, nur wenige Tage bevor Rods Sohn Liam enthüllte, dass seine Partnerin Nicole Artukovich ihren Sohn Louie zur Welt gebracht hat.

In seiner Instagram-Story teilte die ‚Maggie May‘-Legende zwei Fotos, auf denen er mit den Jungs kuschelt, und schrieb lediglich: „Glücklicher Opa.“ Auch seine Frau Penny Lancaster hat die beiden Wonneproppen kennengelernt und auf ihrem eigenen Instagram Schnappschüsse gepostet, auf denen sie den Knirpsen ihre „Glückwünsche“ ausspricht. Liam ist der Sohn, den Rod mit Ex-Frau Rachel Hunter hat, und der 28-jährige Eishockeyspieler hatte letzte Woche geschrieben: „Willkommen, Junge, ich liebe dich. Amerikanisch, britisch, kroatisch, neuseeländisch. Louie Mark Roderick Stewart 12.5.23.“ Liam erhielt mehrere Glückwunschnachrichten als Reaktion auf die freudige Nachricht, wobei Großmutter Rachel schrieb: „Willkommen, du schöner Engel.“ Louies Stiefgroßmutter Penny Lancaster fügte hinzu: „Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Blick der Liebe.“

Unterdessen gab Rods 35-jährige Tochter Ruby – deren Mutter Kelly Emberg ist – am Muttertag (14. Mai) bekannt, dass sie am 9. Mai ihren Sohn zur Welt gebracht hat. Sie teilte eine Reihe von Fotos auf Instagram und schrieb: „Diese Liebe… anders als jede andere Liebe, die ich je gekannt habe. Ich bin nur ein Spiegel dessen, was ich von dir fühle. Ich kann mich nicht erinnern, wie das Leben vor dir war. Aber nichts anderes ist wichtig, jetzt, wo du hier bist. Deine Ankunft auf der Welt markiert den Beginn unserer Familie. Alles begann mit dir, Otis. Otis Stewart Kalick 09.05.23.“