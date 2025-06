Stars Rod Stewart: Großer Glastonbury-Künstler verschiebt Auftritt wegen Krankheit

Bang Showbiz | 02.06.2025, 14:00 Uhr

Sir Rod Stewart hat sein Konzert in Las Vegas am Sonntag (1. Juni) „krankheitsbedingt“ abgesagt – nur wenige Wochen bevor er auf der Pyramid Stage in Glastonbury spielen soll.

Der ‚Maggie May‘-Hitmacher, der kürzlich inmitten seiner Mammut-‚One Last Time Tour‘ eine Pause eingelegt hatte, war gezwungen, seinen Auftritt im Colosseum im Caesars Palace zu verschieben und einen neuen Termin für den 10. Juni festzulegen.

Er sagte in einer Erklärung in den sozialen Medien: „Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass es mir nicht gut geht und meine Show heute Abend im Colosseum im Caesars Palace auf den 10. Juni verschoben wird. Ihre Tickets sind für den neuen Termin gültig.“ In nur 26 Tagen, am 29. Juni wird der 80-jährige Rockstar am Sonntagnachmittag beim weltberühmten Musikfestival im Südwesten Englands den Legenden-Slot spielen.

Letzten Monat wurde Rod mit einem Schild um den Hals gesehen, das jeden, mit dem er in Kontakt kam, darüber informierte, dass er nach seinem Konzert im Mailänder Unipol-Forum nicht sprechen dürfe. Darauf stand: „Tut mir leid. Kann nicht sprechen. Lege stimmliche Pause ein.“ Drei Tage später, am 13. Mai, kehrte er auf die Bühne der MEO Arena in Lissabon, Portugal, zurück.

Der Musikveteran wird mit „groß angelegten Welttourneen“ fertig sein, sobald er die diesjährigen Shows in Europa und Nordamerika beendet hat. Er hat jedoch nicht vor, in den Ruhestand zu gehen. Der ‚You Wear It Well‘-Sänger schrieb auf Instagram: „Das wird das Ende der großen Welttourneen für mich sein, aber ich habe nicht den Wunsch, in den Ruhestand zu gehen. Ich liebe, was ich tue, und ich tue, was ich liebe. Ich bin fit, habe volles Haar und kann im stolzen Alter von 79 Jahren 100 Meter in 18 Sekunden laufen.“