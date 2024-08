Nach bakterieller Entzündung Rod Stewart hat Corona: Musikstar muss weitere Konzerte verschieben

Rod Stewart kommt derzeit einfach nicht auf die Beine - von der Bühne ganz zu schweigen. (stk/spot)

SpotOn News | 11.08.2024, 10:33 Uhr

Rod Stewart kann weiterhin nicht auftreten. Während er in Las Vegas wegen Streptokokken absagen musste, hält ihn nun Corona von der Bühne fern.

Schon wieder ist Rod Stewart (79) jäh ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Nachdem der Musikstar vor vier Tagen eine bedeutsame Show in Las Vegas absagen musste, folgten nun weitere Konzert-Verschiebungen – jedoch aus anderen gesundheitlichen Problemen. So heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite des Briten, dass er derzeit an einer Corona-Erkrankung leide und deswegen zwei Auftritte canceln musste.

Sowohl das Konzert im US-Bundesstaat Nevada als auch das darauffolgende in Kalifornien seien aus diesem Grund verschoben – nicht abgesagt – worden. Bereits am 18. beziehungsweise am 20. August sollen diese demnach nachgeholt werden. Ticketbesitzern werde empfohlen, an ihren Karten festzuhalten, da diese die Gültigkeit behalten.

Auch Vegas-Show Nummer 200 fiel ins Wasser

Unter der Woche hatte Stewart einen sehr besonderen Termin kurzfristig absagen müssen. 2011 trat er mit "Rod Stewart: The Hits" erstmals in Las Vegas auf. Am 7. August wollte er nach rund 13 Jahren den Abschluss seiner Las-Vegas-Konzerte mit seinem 200. Auftritt der Reihe im berühmten Colosseum des Caesars Palace feiern. Doch dazu sollte es nicht kommen.

Von Corona als Grund für die Absage war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht die Rede. Im entsprechenden Post schrieb Stewart, dass er sich eine Streptokokken-Pharyngitis eingefangen habe, eine bakterielle Entzündung des Rachens. Die meisten Menschen könnten damit arbeiten, "ich offensichtlich nicht", erklärt Stewart die Absage.

Die langjährigen Vegas-Auftritte Stewarts haben damit aber kein unrühmliches Ende gefunden. Zwar sollte es ursprünglich die letzte Show sein, kurz vor seiner Absage konnte der 79-Jährige jedoch mitteilen, dass es im kommenden Jahr doch weitergehen soll. "Vegas, ich habe zu viel Spaß, als dass das hier enden zu lassen, also kommen wir für eine Zugabe zurück", hieß es ebenfalls auf Instagram.