"Sailing" ist einer seiner bekanntesten Songs: Rod Stewart gehört zu den erfolgreichsten Sängern der Welt und wird am 10. Januar 80 Jahre alt. (ae/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 14:38 Uhr

Der britische Sänger Rod Stewart teilt in einem Interview seine Gedanken über seinen letzten Lebensabschnitt. Ihm sei bewusst, dass seine Tage "gezählt" seien. Doch das mache ihm keine Angst. Er wolle die Zeit, die ihm noch bleibt, genießen.

Im Januar 2025 feiert Rod Stewart (79) runden Geburtstag. Mit der 80 vor Augen erklärt der Sänger mit der Reibeisenstimme: "Ich bin mir bewusst, dass meine Tage gezählt sind, aber ich habe keine Angst." Er hoffe auf weitere 15 Jahre – und wolle die noch genießen. Dazu gehört jedoch auch, mehr auf die Gesundheit zu achten.

Der Rockstar sagte im Interview mit der britischen Zeitung "The Sun" weiter: "Wir müssen alle irgendwann sterben, also sitzen wir alle im selben Boot." Er habe sich vorgenommen: "Ich werde die letzten paar Jahre so gut genießen wie möglich. Ich sage ein paar – wahrscheinlich noch 15." Das schaffe er "locker".

Zur Ruhe setzen will er sich noch lange nicht. 2024 reiste Stewart im Rahmen seiner "One Last Time"-Tour durch Europa und gab im Juni auch Konzerte in Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln und München. Seine Show "The Hits" im "Caesars Palace" endet am 7. August nach 13 Jahren. Er trinke nach dem Auftritt immer noch "wie der Teufel" – aber nicht mehr bis in die Morgenstunden. "Ich bin nicht mehr der Typ aus den 70ern und 80ern und ich kann nicht die ganze Nacht wach bleiben, mich betrinken und durchdrehen und trotzdem noch so eine Stimme haben. Heutzutage muss ich vor und nach jeder Show meine Stimme schonen." Er begrüße es jedoch, wenn sein Team ausgiebig feiere.

Er trainiert mehrmals die Woche

Stewart, der sowohl Prostata- als auch Schilddrüsenkrebs überstanden hat, versucht es aber selbst, etwas vernünftiger angehen zu lassen: "Ich achte jetzt mehr auf meine Gesundheit als früher." Man sollte das tun, wenn man älter wird. "Das ist sehr wichtig." Er sei sogar "ein bisschen hypochondrisch" und schätze die "Vorteile der wunderbaren medizinischen Wissenschaft". So wolle er nach seiner Rückkehr nach Großbritannien erstmal eine Blutreinigung durchführen lassen. "Denn man hat mir gesagt, dass das den Organismus wirklich stärkt."

Tabletten benötige er aber nicht. "Manchmal nehme ich ein entzündungshemmendes Mittel, wenn mein Knie Probleme macht, aber sehr selten." Er halte sich "sehr, sehr fit" und habe seit 31 Jahren denselben Trainer. "Wir trainieren drei- bis viermal pro Woche." Auch nach seinem letzten Auftritt in Las Vegas wird bei dem sportlichen Stewart also keine Langeweile aufkommen. Mit dem Pianisten Jools Holland (66) plant er zudem bereits eine Tour durch Großbritannien.

Seine ganze Familie ist in Geburtstagsparty "verwickelt"

Und dann steht da ja noch die große Party im Januar an. "Meinen 80. Geburtstag habe ich meiner geliebten Frau Penny überlassen, aber sie hat große Pläne, über die ich aber nicht sprechen darf. Ich weiß nicht einmal, was sie sind. Ich habe es im Grunde einfach ihr überlassen." Alle seine Kinder und Enkel seien darin verwickelt. "Sie wissen es, und ich nicht."

An dem Tag wird der achtfache Vater sicher auch zurückblicken auf seine Karriere und seine privaten Erlebnisse. Die Bilanz fällt positiv aus: "Ich hatte eine schöne Zeit und ein schönes Leben und habe es genossen. Mehr kann ich mir nicht wünschen." Höchstens Gesundheit für ihn und seine Familie. Zudem hoffe er, dass sein schottischer Lieblingsfußballverein Celtic Glasgow erfolgreich sei.