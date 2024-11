Sänger tritt 2025 in Deutschland auf Rod Stewart: Kündigt er das Ende seiner Welttourneen an?

Rod Stewart ist seit mehreren Jahrzehnten auf der Bühne zuhause. (paf/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 13:38 Uhr

Rod Stewart wird offenbar zukünftig nicht mehr auf Welttournee gehen und stattdessen in kleinen Hallen spielen. Die Pläne stehen jedoch noch nicht ganz fest.

Rod Stewart (79) verzichtet in Zukunft offenbar auf groß angelegte Touren, wird aber weiter auf der Bühne stehen. Der britische Sänger verkündete auf Instagram: "Das wird das Ende der großen Welttourneen für mich sein, aber ich habe nicht den Wunsch, in den Ruhestand zu gehen."

Rod Stewart plant 2026 eine neue Tour

"Ich liebe, was ich tue, und ich tue, was ich liebe", ergänzte er und betonte, dass er sich immer noch fit fühle. Der Musiker brachte scherzend an, er "habe volles Haar und kann im fröhlichen Alter von 79 Jahren die 100 Meter in 18 Sekunden laufen".

Zu seinen Plänen gehöre es, 2026 zu einer "Great American Songbook, Swing Fever-Tour" aufzubrechen. Die Konzerte wolle er in kleineren Locations und intimerer Atmosphäre als bislang geben. "Andererseits aber vielleicht auch nicht", beendete er sein Statement und ließ die Zukunft damit offen. Den Beitrag unterzeichnete er als "zwiespätiger Rod Stewart".

Hier spielt der Sänger im nächsten Jahr

Fest steht, dass Stewart 2025 auf seiner "One Last Time"-Tour weitere Konzerte in Europa und Nordamerika gibt. Nach Deutschland kommt er für zwei Termine: Am 3. Mai spielt er für seine Fans in der Dortmunder Westfalenhalle, einen Tag später tritt er in der Bremer ÖVB Arena auf. Auch seine Konzertreihe in Las Vegas setzt er nächstes Jahr fort. Im März und Mai performt er je sechs Mal im Colosseum des Caesars Palace, in dem er 2011 die Reihe begann. Das 200. Konzert musste er im August aufgrund einer bakteriellen Entzündung seines Rachens absagen.