Rod Stewart und Ron Wood: Erste Umarmung seit langer Zeit

Ron Wood und Rod Stewart 2020 bei den Brit Awards (mia/spot)

18.05.2021 18:30 Uhr

In England wurden die Corona-Einschränkungen stark gelockert - und auch die Stars freuen sich, endlich wieder unter Leute zu kommen. Wie Rod Stewart und Ron Wood, die sich direkt am ersten Tag zum Doppeldate mit ihren Frauen trafen.

Endlich wieder vereint: Die Erleichterung durch Impfschutz und erste Lockerungen steht auch den Stars ins Gesicht geschrieben. Am ersten Tag neuer Lockerungen in Großbritannien haben sich Popstar Rod Stewart (76) und Rolling-Stones-Gitarrist Ron Wood (73) mit ihren Frauen Penny Lancaster (50) und Sally Humphreys (43) zu einem Doppeldate getroffen. Auf Fotos ist zu sehen, wie sich die Musiker und ihre Partnerinnen bei der Reunion im Arts Club in London zum ersten Mal seit einem Jahr strahlend in die Arme fallen.

Auch Penny Lancaster postete mehrere Fotos des Quartetts auf Instagram und schrieb: „Ich könnte nicht glücklicher sein, unsere lieben Freunde Ronnie Wood und Sally Wood zu sehen, um den ersten offiziellen Ausgehtag DRINNEN mit einer großen Umarmung zu feiern. Das erste Mal seit sehr langer Zeit.“ Seit Montag, dem 17. Mai, sind in England wieder Treffen von bis zu sechs Personen in Privathaushalten möglich. Auch die Innengastronomie, Theater, Kinos und Museen sind wieder geöffnet.