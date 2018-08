Rodrigo Alves: Mit Kakerlakenmilch zur Traumfigur

Samstag, 25. August 2018 21:20 Uhr

Rodrigo Alves, aufgrund seiner radikalen Schönheits-OPs mittlerweile auch die „menschliche Ken-Puppe“ genannt, hat sein – zugegeben etwas irres – Abnehm-Geheimnis verraten.

Der Star, zur Zeit zu sehen in der britischen Fassung von „Promi Big Brother„, behauptete, dass er daheim Kakerlaken hält und deren Milch extrahiert. Weil er sie trinke, bleibe er dünn, so Alves – ein ganz schöner Schock, auch für seine Co-Stars in der Realityshow.

„Riesentrend in Hollywood“

Er sagte im Rahmen der Sendung: „Kakerlakenmilch ist fantastisch… Wirklich sehr gesund. Sie ist ein effektives Antioxidationsmittel. Ein Riesentrend in Hollywood zur Zeit. Die ganzen A-Promis, alle großen Stars – meine Freunde – sie alle trinken das.“

Quelle: instagram.com



„Ich trinke Kakerlakenmilch. Sie werden gemolken, das ist ziemlich teuer. Ich halte selbst welche in einem kleinen Aquarium daheim“. (CI)