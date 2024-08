Schlager-Ikone gibt weiter Vollgas Roland Kaiser geht 2025 auf große Arena-Tour

Die Kaiser-Mania nimmt kein Ende: Roland Kaiser geht ab April 2025 schon wieder auf Tour (tj/spot)

SpotOn News | 28.08.2024, 13:32 Uhr

Erst Mitte August beendete Roland Kaiser seine große "50 Jahre - 50 Hits"-Jubiläums-Tournee. Nun kündigte der Schlager-Star für 2025 bereits das nächste Live-Spektakel an, auch die Vorverkaufs-Termine stehen bereits fest.

Sein 50. Bühnenjubiläum feierte Schlagerlegende Roland Kaiser (72) in diesem Jahr mit einer ganz besonderen Live-Tournee. Bei jedem der zweieinhalbstündigen Auftritte brachte er mindestens 50 Hits aus seiner langen und äußerst erfolgreichen Karriere auf die Bühne. Insgesamt kamen mehr als 400.000 Fans zu der spektakulären Konzertreihe, die Mitte August mit einer ausverkauften Show in der Berliner Waldbühne ihren Abschluss fand.

Der Kaiser steht bereits "in den Startlöchern"

Nun kündigte der Sänger auf seiner Website an, dass er und seine Band bereits für die nächste musikalische Reise durchs Land "in den Startlöchern" stehe. Den Pressemitteilungen zu "Roland Kaiser – DIE ARENA TOURNEE 2025" zufolge wird es insgesamt 16 Konzert-Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben. Der Auftakt findet am 25. April in Bremen statt, das letzte Konzert der Tournee soll am 6. Juni in der Münchner Olympiahalle über die Bühne gebracht werden.

So kommt man an die begehrten Tickets

Der offizielle Ticketvorverkauf startet ab dem 4. September um 14 Uhr bei Eventim. O2-Kunden erhalten mit Priority Tickets im exklusiven Vor-Vorverkauf bereits ab dem 2. September um 10 Uhr Zugriff auf ein limitiertes Ticket-Kontingent.