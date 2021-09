Roland Kaiser veröffentlicht noch in diesem Jahr ein neues Album

Roland Kaiser veröffentlicht schon bald neue Musik. (wue/spot)

05.09.2021 11:59 Uhr

In den kommenden Wochen möchte Roland Kaiser ein neues Album veröffentlichen. Auf Instagram teilt er mit seinen Fans schon einmal das Cover.

Roland Kaiser (69) hat auf Instagram bestätigt, dass er in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen wird. Eigentlich habe er seine Fans „erst später im Jahr damit überraschen“ wollen, „aber wegen der vielen Nachfragen möchte ich Euch heute bereits mein neues Projekt ankündigen“, erklärt der Sänger.

Ja, er werde noch 2021 ein frisches Album herausbringen, kündigt er an. Dieses soll den Titel „Weihnachtszeit“ tragen. Zudem postete der 69-Jährige schon einmal das Cover der Platte. Einen Veröffentlichungstag wollte er noch nicht nennen. Da es sich aber offensichtlich um ein Weihnachtsalbum handelt, dürfte die Platte vermutlich vor dem Dezember erscheinen.

Weitere Details sollen folgen

Wie viele und welche Songs auf der Trackliste stehen, wollte Kaiser noch nicht verraten. Dafür versprach er, dass „spannende Gäste dabei sein werden“. Nähere Details sind jedoch auch in diesem Punkt noch nicht bekannt. Weitere Infos möchte er dann am 10. September herausrücken. Die Fans sind allerdings schon jetzt begeistert. „Vorfreude, schönste Freude“, schreibt etwa eine Nutzerin in den Kommentaren.