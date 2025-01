TV-Koch bestätigt Gerüchte Roland Trettl macht Beziehung zu Miriam Höller öffentlich

Roland Trettl und Miriam Höller haben ihre Beziehung öffentlich gemacht. (ncz/spot)

SpotOn News | 25.01.2025, 14:34 Uhr

Die Gerüchte sind wahr: Roland Trettl und Miriam Höller sind ein Paar. Der TV-Koch und "First Dates"-Moderator hat die Beziehung zu der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Kandidatin bestätigt.

Roland Trettl (52) und Miriam Höller (34) sind ein Paar. Der TV-Koch und Moderator bestätigte die Gerüchte um eine Beziehung zu der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Kandidatin und Ex-Stuntfrau mit einem Instagram-Post. "True!!", schrieb Trettl am Samstag zu einem gemeinsamen Foto der beiden.

Das Foto ist mit einem Sepia-Filter überlegt und zeigt die beiden in einem Flugzeug. Er blickt in die Kamera, sie hält sich die Hand vors Gesicht. Dass an der Hand ein Ring zu sehen ist, habe aber nichts zu bedeuten, stellt Trettl gleich klar: "Und es ist kein Verlobungsring an Miriams Finger. Und kein Ehering."

Höller, die auch als Moderatorin arbeitet, teilte ebenfalls ein gemeinsames Selfie auf ihrem Account und schrieb zu dem etwas verwackelten Foto: "Leben, du überraschst mich immer wieder." Dazu fügte sie ein rotes Herz-Emoji und verlinkte Trettl.

Gerüchte schon seit Monaten

Spekulationen um eine Beziehung der beiden gab es schon seit einigen Monaten. In seiner Show "First Dates" hatte Trettl vergangenes Jahr angedeutet, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt. Fans vermuteten aufgrund von Hinweisen in den sozialen Medien dann, dass es sich dabei um Miriam Höller handeln muss. Zuletzt berichtete die österreichische "Kronen Zeitung" davon, dass die beiden gemeinsam eine Geburtstagsparty in Kitzbühel besucht hatten und öffentlich miteinander turtelten.

Miriam Höller, die 2010 Kandidatin in der Castingshow "Germany's next Topmodel" war und bereits mehrere kleine TV-Rollen als Stuntfrau hatte, war von 2010 bis zu dessen tragischen Tod im September 2016 mit dem österreichischen Kunstflugpiloten Hannes Arch (1967-2016) liiert.

Roland Trettl war bis 2023 verheiratet und hat einen Sohn.