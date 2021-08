Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts fehlt bei nächster Tour

05.08.2021 16:21 Uhr

Die Rolling Stones gehen im Herbst auf US-Tour. Schlagzeuger Charlie Watts muss aus gesundheitlichen Gründen jedoch aussetzen. Für Ersatz ist bereits gesorgt.

Traurige Nachrichten für alle Fans der Rolling Stones: Schlagzeuger Charlie Watts (80) wird nicht bei der „No Filter“-US-Tour diesen Herbst dabei sein. Das bestätigte die Band nun mit einem offiziellen Statement unter anderem auf Twitter.

Ein Sprecher des Drummers äußerte sich darin zu den Gründen für Watts‘ Ausfall. „Charlie hatte einen [medizinischen] Eingriff, der komplett erfolgreich verlief, aber seine Ärzte sind diese Woche zu dem Entschluss gekommen, dass er sich nun ordentlich ausruhen und erholen muss. Nachdem die Proben in wenigen Wochen beginnen, ist es sehr traurig das zu sagen, aber man muss auch zugeben, dass das niemand kommen sah“, erklärte er die Umstände.

We’re sure you’ll all join us in wishing Charlie a speedy recovery.

All 2021 tour dates will go ahead as planned. pic.twitter.com/8OgOIEwHWq

— The Rolling Stones (@RollingStones) August 5, 2021