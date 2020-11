14.11.2020 20:00 Uhr

Ron Perlman: Will er seine 21 Jahre jüngere Freundin bald heiraten?

Ron Perlmans "leidenschaftliche Beziehung" zu seiner neuen Freundin Allison Dunbar (49) "lässt ihn sich jünger fühlen" und das Paar will nach dem kürzlichen Zusammenziehen sogar heiraten.

Der 70-Jährige hat sich im vergangenen November nach 38 Jahren von seiner Frau Opal Stone getrennt. Ein Freund des Paares erklärte nun gegenüber der „Sun“, der „Hellboy“-Star habe nichts als „Liebe und Respekt“ für seine Ex übrig. Die beiden sind stolze Eltern von zwei Kindern, Blake und Brandon.

Er war mit Allison befreundet

Opal selbst zitierte „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund für die Scheidung und gab als Trennungsdatum den 10. Mai 2019 an.

Nun hat der Schauspieler in der knapp 21 Jahre älteren Allison offenbar sein Glück gefunden. Nach der Trennung von seiner Frau habe Perlman sich in die Schauspielerin „Hals über Kopf verliebt“, zuvor hatte die beiden eine langjährige Freundschaft verbunden.

Als Ehemann-Diebin bezeichnet

„Es war ein harter Weg für Ron und Allison, immerhin waren sie gute Freunde, bevor sie romantisch wurden“, so der Insider. „Als Geschichten darüber herauskamen, dass sie zusammen waren, wurde sie als Ehemann-Diebin gebrandmarkt, was nicht der Fall ist“.

Die Quelle fügte hinzu: „Manchmal treffen Menschen Entscheidungen in ihrer Ehe, aber es ist lange Zeit nicht offiziell. Es war für alle schmerzhaft, da niemand die Wahrheit wusste. Er hat nichts als Liebe und Respekt für Opal übrig und steht seinen Kindern sehr nahe, aber es ist eine komplizierte Situation. Wenn man sich später im Leben noch mal so verliebt, wird es chaotisch.“

Tanzstunden und grüne Smoothies

Und weiter: „Heute ist Ron wie ein neuer Mann. Seit Allison und er damit angefangen haben, Tango- und Walzer-Tanzstunden zu nehmen, trainiert er mehr, isst gesund und trinkt sogar grüne Smoothies. Er sagt, Allison macht ihn jünger und die zwei kümmern sich überhaupt nicht um den Altersunterschied von 21 Jahren. Jeder, der mit ihnen rumhängt, denkt, dass sie perfekt zusammenpassen.“

Offiziell verlobt seien die beiden zwar noch nicht, aber über ihre Zukunft hätten sie trotzdem schon gesprochen. „Sie wollen den Rest ihres Lebens zusammen verbringen“, verriet der Insider.

Galerie

Beziehung wurde durch Paparazzi-Fotos bekannt

Damals sei das Paar „schockiert“ gewesen, als ihre Beziehung ins Rampenlicht rückte, aufgrund von Paparazzi-Fotos, die nach Rons Scheidungsnews aufgetaucht waren. Die Fotografen hatten damals Ron, gemeinsam mit Allison und ihrem Hund beim Gassi-Gehen abgelichtet. „Allison ist berühmt dafür, dass sie mit ihren Hunden im Schlafanzug spazieren geht, meistens noch mit Spaghettisauce auf ihrem Hemd. Aber niemand war darauf vorbereitet, dass diese Fotos herauskommen“.

Das Paar traf sich zum ersten Mal in der TV-Show „StartUp“ im Jahr 2018. Die beiden sollen immer wieder „Witze“ miteinander gemacht haben, sollen am Set „sehr kameradschaftlich“ miteinander umgegangen sein. Nach der Show hingen sie weiter in den USA miteinander ab und Ron unterstützte auch Allisons Auftritte in „The Groundlings“ in LA – einer Improvisations- und Sketch-Comedy-Truppe.