Stars Ronan Keating trauert um seinen Bruder

Ronan Keating - Virgin Money Unity Arena 2020 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2023, 11:29 Uhr

Ronan Keating ist nach dem überraschenden Tod seines Bruders nach Irland gereist.

Der ‚The Voice‘-Coach muss derzeit eine schreckliche Nachricht verkraften: Sein geliebter Bruder Ciaran befand sich mit seiner Frau Annmarie auf dem Weg zu einem Fußballspiel des gemeinsamen Sohnes Ruairi, als die beiden am Samstagnachmittag (15. Juli) in einen Autounfall gerieten, den Ciaran mit seinem Leben bezahlte. Kurz nach Bekanntwerden der Neuigkeit trat Ronan schnellstmöglich den Weg in sein Heimatland Irland an, um seiner Familie in diesen schlimmen Zeiten beizustehen. Ciaran hinterlässt seine Frau Annmarie, die den Crash überlebte, sowie die drei gemeinsamen Kinder.

Wie unter anderem die britische Zeitung ‚The Sun‘ berichtet, sei Keating „am Boden zerstört.“ Ein Bekannter des Sängers erzählt im Interview: „Das war der Anruf, den niemand über seine Verwandten erhalten möchte. Ronan ließ alles stehen und liegen, als er die schrecklichen Nachrichten hörte. Für seine Familie will er jetzt stark sein und er gibt alles, um seine Schwägerin und seine Neffen zu unterstützen. Ronan ist absolut am Boden zerstört. Er lebt für seine Familie. Es ist ein schwerer Schlag für ihn.“