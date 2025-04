Stars Rosamund Pike machte sich Sorgen, ihr Nippelband könnte Pierce Brosnan am 007-Set verletzen

Bang Showbiz | 02.04.2025, 09:00 Uhr

Rosamund Pike war besorgt, dass ihr Nippelband Pierce Brosnan verletzen könnte, als sie 2002 eine Liebesszene für den James-Bond-Film ‚Stirb an einem anderen Tag‘ drehten.

Die 46-jährige Schauspielerin, die in ihrem Leinwanddebüt in dem 007-Film die Doppelagentin Miranda Frost spielte, beschrieb den Vorfall in David Tennants Podcast ‚David Tennant Does a Podcast With‘. Sie sagte, dass sie während einer heißen Szene, die auf einem Schwanenskulptur-Bett gedreht wurde, während sie mit Pierce (70) „in Pelze gehüllt“ war, Angst hatte, dass sie ungewollt seine Brust wachste.

„Wir haben diese Szene, und dann trennen wir uns, und ich schaue auf dieses Body Tape und die Nippelhüllen und sie sind mit Haaren bedeckt. Und ich denke: ‚Oh mein Gott, ich wachse Pierce die Brust‘. Ich war so beschämt. Ich dachte: ‚Oh mein Gott, er ist so mutig, und ich ziehe ihm bei jeder Umarmung die Brusthaare raus'“, so Rosamund und fügte hinzu: „Und natürlich brauchte ich ein paar Takes, um zu erkennen, dass es nicht er war. Es war das Kunstfell der Teppiche, die das Schwanenbett schmückten. Ich dachte wirklich, ich würde die Brust des armen Mannes mit Wachs behandeln.“

Pike, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 23 Jahre alt war, während Brosnan 49 Jahre alt war, beschrieb den irischen Schauspieler in dem Podcast als „einen absoluten Gentleman“. Zudem verriet sie, dass sie noch nie einen Bond-Film gesehen hatte, bevor sie sich für die Rolle bewarb.