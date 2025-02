Im Metallic-Top Rose Byrne zeigt auf der Berlinale ihre Bauchmuskeln

Rose Byrne besuchte am 17. Februar die Premiere ihres Films "If I Had Legs I'd Kick You" in Berlin. (ae/spot)

SpotOn News | 18.02.2025, 12:46 Uhr

Heißer Auftritt im kalten Berlin: "Brautalarm"-Star Rose Byrne wirbt in einem freizügigen Look für ihren neuen Film. Für die Premiere auf der Berlinale wählte die 45-Jährige ein futuristisches knappes Oberteil, das ihre gut trainierten Bauchmuskeln in Szene setzte.

Rose Byrne (45) hat am Montag auf der Berlinale alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Brautalarm" oder "Bad Neighbors", lief in einem knappen Metallic-Top über den roten Teppich in Berlin und zeigte dabei ihre definierten Bauchmuskeln.

Langer schwarzer Rock zum Statement-Piece

Das futuristische anmutende bauchfreie Top bestand vollständig aus Metallscheiben. Zu dem Statement-Stück kombinierte die zweifache Mutter einen bodenlangen schwarzen Rock, der ihrem ausgefallenen Look einen Hauch von mühelosem Glamour verlieh. Sie ließ ihr gewagtes Outfit für sich sprechen und verzichtete auf weitere Accessoires wie etwa Schmuck oder Handtasche.

Auch das Styling unterstrich das Hingucker-Oberteil: Ihre honigfarbenen, brünetten Locken hatte die gebürtige Australierin für die Premiere ihres neuen Films "If I Had Legs I'd Kick You" zu einem Longbob frisiert. Dazu trug sie ein sanftes, natürliches Make-up mit nudefarbenen Lippen und dezenten Smokey Eyes.

Filmregisseurin bildet im Blumenkleid einen Kontrast

Für einige Fotos posierte Rose Byrne auch gemeinsam mit der Regisseurin Mary Bronstein (45), die in einem geblümten Kleid einen spielerischen Kontrast zu ihrer Hauptdarstellerin darstellte.