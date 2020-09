27.09.2020 09:51 Uhr

Rose Leslie und Kit Harington freuen sich auf den ersten Nachwuchs

Rose Leslie und Kit Harington gründen ihre eigene kleine Familie. Die "Game of Thrones"-Stars erwarten erstmals Nachwuchs.

Die „Game of Thrones“-Stars Rose Leslie (33) und Kit Harington (33) werden zum ersten Mal Eltern. Bekannt wurde die Schwangerschaft der 33-Jährigen durch die veröffentlichten Bilder eines Cover-Shootings für das britische „Make“-Magazin bei Instagram. Darauf ist die Schauspielerin mit einem deutlich sichtbaren Babybauch zu sehen. Details zur Schwangerschaft wurden im Zuge der Veröffentlichung nicht bekannt gegeben.

In der Beschreibung zu den Bildern von Fotografin Billie Scheepers heißt es lediglich: „Nicht viele Menschen können ein Fashion-Shooting in einem bodenlangen Seidenkleid von Stella McCartney zustande bringen, wenn sie ein Baby erwarten. Aber Rose zeigte keinerlei Anzeichen von Müdigkeit.“

Leslie und Harington bandelten bereits 2012 an, nicht zuletzt da sie auch in der Erfolgsserie „Game of Thrones“ ein Liebespaar spielten. Nach persönlichen Aufs und Abs machten sie ihre Liebe im April 2016 dann offiziell. Im Juni 2018 folgte die Hochzeit in Schottland.

Quelle: instagram.com

(cos/spot)