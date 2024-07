Sie sprach in ihrem Podcast darüber Shannen Doherty: Diese Wünsche hatte sie für die Zeit nach ihrem Tod „Beverly Hills, 90210“-Darstellerin Shannen Doherty hat den Kampf gegen ihre Krebserkrankung verloren. In den vergangenen Monaten sprach sie in ihrem Podcast immer wieder darüber, was sie sich für die Zeit nach ihrem Tod und ihre Beerdigung wünscht.