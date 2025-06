Stars Roseanne Barr: Ihre Tochter dachte, Goldie Hawn sei ihre Mutter

Roseanne Barr - An Evening with the Cast of ROSEANNE and a Special Sneak Preview - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2025, 11:00 Uhr

Roseanne Barr sprach darüber, dass ihre Tochter in dem Glauben aufwuchs, dass Goldie Hawn ihre leibliche Mutter sei.

Die 72-jährige Komikerin brachte mit 17 Jahren ein kleines Mädchen namens Brandi zur Welt und behielt das Kind eine Woche lang, bevor sie sich dazu entschied, es dem Jewish Family and Children Services in Denver zu übergeben.

Bei der Adoption versprach die Schauspielerin ihrem Kind, dass sie sie wiedersehen würde, wenn ihr Nachwuchs 18 Jahre alt sein würde. Brandi hatte Roseanne mit 17,5 Jahren kennengelernt. Roseanne gab aber zu, dass ihre Tochter überrascht gewesen sei, als sie erfuhr, wer ihre leibliche Mutter ist. Barr erzählte in einem Gespräch mit Bunnie XO in ihrem ‚Dumb Blonde‘-Podcast: „Ich war im Fernsehen und so hat sie mich gefunden. Sie wusste nur, dass ihre Mutter in Hollywood berühmt und Jüdin war. Sie dachte, dass Goldie Hawn ihre Mutter sei, da sie genauso aussah wie Goldie Hawn.“ Roseanne behauptete, dass ihr damaliger Partner Tom Arnold versucht habe, die Geschichte, dass sie ihr Baby weggegeben hatte, dem ‚National Enquirer‘ zu verkaufen. Die Schauspielerin erklärte: „Der ‚Enquirer‘ rief sie an und sie ging ans Telefon, meine Tochter, und sie fragten: ‚Möchten Sie wissen, wer Ihre Mutter ist?‘ Und sie war ganz aufgeregt, da sie dachte, es wäre Goldie Hawn. Und sie sagten: ‚Es ist Roseanne Barr.'“