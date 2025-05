Stars Rosenstolz-Frontfrau AnNa R. hat ihren Fans etwas Besonderes hinterlassen

Anna R - Rosenstolz - January 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2025, 14:00 Uhr

Die verstorbene Sängerin arbeitete kurz vor ihrem Tod an einem neuen Solo-Album, das jetzt posthum veröffentlicht wird.

AnNa R. arbeitete vor ihrem Tod an neuer Musik, die jetzt posthum veröffentlicht werden soll.

Die Rosenstolz-Frontfrau starb Mitte März überraschend im Alter von 55 Jahren. In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag hatten der Leiter ihrer Band, Manfred Uhlig, und AnNas Manager Frank Wiedermann bereits damals preisgegeben, dass die Sängerin „noch viele Musikpläne“ hatte, als sie „plötzlich“ und „unerwartet“ in ihrer Heimatstadt Berlin verstarb. Zwei Monate nach der traurigen Nachricht berichtet jetzt unter anderem die ‚Bild-Zeitung‘, dass AnNa R. bis zuletzt im Tonstudio an neuem Material arbeitete. Die zehn bereits aufgenommenen Lieder sollen demnach im September als Posthum-Album mit dem Titel ‚Mut zur Liebe‘ veröffentlicht werden.

Die kommende Platte produzierte die selbsternannte „Pop-Maus“ gemeinsam mit dem Musiker Henning Wehland, mit dem sie bereits im Jahr 2023 ein Duett aufgenommen hatte. Nach gründlicher Überlegung entschieden sich AnNas Hinterbliebenen, ihr Management und die Plattenfirma schlussendlich dazu, den Fans der Rosenstolz-Ikone ‚Mut zur Liebe‘ nicht vorenthalten zu wollen. „AnNa hätte sich gewünscht, dass dieses Album erscheint. Ihre Fans haben es verdient, diese wundervollen Lieder zu hören. Ich kann jetzt schon sagen, dass es sehr emotional und persönlich wird“, erklärte Wiedermann im ‚Bild‘-Interview.