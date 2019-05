Rosie Huntington-Whiteley: „Das hat mein Leben verändert“

Samstag, 25. Mai 2019 09:15 Uhr

Rosie Huntington-Whiteley verrät, wie sie mit Heimweh zurechtkommt. Die 32-jährige Schauspielerin zog 2011 von England nach Kalifornien um. Obwohl sie ihre europäische Heimat nach wie vor vermisst, hat sie einen Weg gefunden, um sich in Amerika einzuleben.

„Ich erlebe Gefühlsmomente, in denen ich zurück nach London will. Aber jetzt gerade bin ich wirklich glücklich hier. Ich habe gelernt, mit Heimweh zu leben. Als ich erstmals ankam, dachte ich ‚Werde ich schauspielern? Arbeite ich weiter als Model?‘ Es hat ein paar Jahre gedauert, um das herauszufinden“, verrät die hübsche Blondine. Vor allem das Familienleben mit ihrem Verlobten Jason Statham und ihrem 23 Monate alten Sohn Jack helfe ihr dabei, geerdet zu bleiben.

Quelle: instagram.com

„Ich hatte Phasen, in denen ich nicht gearbeitet habe – das ist das Leben als Model – und in denen ich mich ein wenig verloren gefühlt habe. Aber seit ich Mama geworden bin, fühle ich mich so viel wohler in meiner eigenen Haut und bin viel selbstbewusster bezüglich der Person, die ich bin. Es hat mein Leben verändert“, schwärmt Rosie.

Tauche ins Leben ein!

Die Schauspielerin gründete vor einem Jahr ihr Online-Beauty-Forum Rose Inc. und wie sie gegenüber ‚Harper’s Bazaar‘ erzählt, betrachtet sie ihre Firma als Plattform, um Frauen miteinander zu verbinden. Voller Stolz berichtet die Geschäftsfrau über ihren Erfolg: „Es fühlt sich so an, als ob meine ganze Karriere zu diesem Punkt geführt hat. Ich habe mich nie wohl damit gefühlt, nur darauf zu warten, dass das Telefon klingelt – denn es gab Zeiten, in denen das nicht passierte. Also wollte ich etwas aufbauen statt mich nur zurückzulehnen und nachzugeben. Meine Mama hat stets gesagt ‚Das Leben wird dir nicht auf dem silbernen Tablett serviert werden, Rosie. Geh raus und ergreife es.'“