Ross Antony verrät, was hinter seiner übertrieben guten Laune steckt!

06.04.2021 12:17 Uhr

Ross Antony verrät, wie man immer gute Laune hat. Der Sänger und Fernsehstar ist dafür bekannt, den Leuten um sich herum leicht ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.

In seinem neuen Buch „Gute Laune glänzt und glitzert“ erklärt jetzt Ex-Bro’Sis-Star Ross Antony, wieso er immer so gut drauf ist. Auf die Frage, was Fans in seinem neuen Werk erwarten können, erklärt der 46-Jährige gegenüber „Promiflash“: „Zum Beispiel immer dankbar zu sein für die Kleinigkeiten.“

„Warum bist du immer so gut gelaunt?“

Wieso er den Ratgeber geschrieben hat, erklärt Ross auch gleich: „Die Leute haben mich immer gefragt: ‚Warum bist du immer so gut gelaunt?‘ Jetzt habe ich das in dem Buch aufgeklärt.“

Allerdings spricht der ehemalige Dschungelkönig auch über schwere Zeiten und über ernste Themen wie Missbrauch oder Drogenprobleme. „Es ist ein sehr intensives Buch. Ich glaube, es wird vielen Leuten helfen“, hofft Ross im Gespräch.

„Ich bin jetzt 20 Jahre in Deutschland“

Und „Gute Laune glänzt und glitzert“ ist nicht das einzige Projekt des gebürtigen Briten. Demnächst erscheint zu Ehren eines besonderen Jubiläums auch eine neue Platte. Ross erzählt weiter: „Ich bin jetzt 20 Jahre in Deutschland. Im August kommt mein neues Album ‚Willkommen im Club – 20 Jahre Ross Antony‘ raus.“ (Bang)