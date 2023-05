Leni Klum, Alessandra Ambrosio und mehr Heidi Klum mit Pilz-Ohrring und Dirndl: Promi-Outfits beim Coachella Auch in diesem Jahr haben die Stars wieder mit ihren Outfit-Kreationen beim Coachella Festival begeistert. Während Heidi Klum der modische Star des zweiten Festival-Teils in der kalifornischen Wüste war, lieferte Tochter Leni Klum am ersten Wochenende ein Highlight.