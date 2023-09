Musik Royal Blood: Druck gemacht bei Albumproduktion

Royal Blood haben sich bei der Arbeit an ihrem vierten Album selbst unter Druck gesetzt, aber die Band hat darauf bestanden, dass sich der Prozess „angenehmer anfühlte“.

Die Rocker Mike Kerr und Ben Thatcher kehren mit ihrem vierten Album ‚Back To The Water Below‘ – das am 8. September veröffentlicht werden soll – in die Charts zurück und Frontmann Kerr gab zu, dass bei ihren Studiosessions viel los war.

Der Musiker sagte gegenüber ‚NME.com‘: „Jedes Mal, wenn man eine Platte macht, steht man unter Druck. Für uns ist der Großteil dieses Drucks selbstverschuldet, weil man nur so gut ist wie das Letzte, was man gemacht hat. Druck von außen ist wirklich schädlich, weil man versucht, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Wir haben hohe Ansprüche aneinander und an uns selbst. Solange wir beide voneinander beeindruckt sind, wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Thatcher fügte über das neue Album hinzu: 2Diese Platte fühlte sich angenehmer an als die beiden vorherigen, einfach weil wir uns damit ein wenig austoben konnten. Beim ersten Album hatten wir keine Ahnung, wie es ankommen würde, und dieses Mal ist es genauso. Aber wir haben jetzt das Selbstvertrauen hinter uns, weil wir drei andere Alben gemacht haben.“

Der Schlagzeuger verriet weiter, dass er und seine Kollege keine Angst haben, verschiedene Stile auszuprobieren, und bestand darauf, dass das neue Album im Vergleich zu den drei vorherigen Alben neue Wege beschreite. Er fügte hinzu: „Es ist schön, sich auf den Weg zu machen und andere Wege zu erkunden. Dieses Album tut das wirklich.“ ‚Back To The Water Below‘ ist das erste Album der Band seit ‚Typhoons‘, das im April 2021 erschien.