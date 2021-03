Royal-Experte: Prinzessin Diana wäre „stolz“ auf Prinz Harry

09.03.2021 13:18 Uhr

Ein Experte des britischen Königshauses ist der Ansicht, dass die verstorbene Prinzessin Diana “unglaublich stolz” auf ihren Sohn Prinz Harry wäre, nachdem er das exklusive Oprah-Interview gab.

Die ganze Welt redet zur Zeit über das Interview von Prinz Harry und Herzogin Meghan mit der beliebten Moderatorin Oprah Winfrey. Der 36-jährige Royal und seine Ehefrau sprachen unter anderem über ihre Entscheidung, ihre Ämter als Mitarbeiter der britischen Royals aufzugeben.

Prinzessin Diana wäre stolz

Der Experte der Royals Omid Scobie erklärte nun, dass Harrys Mutter, die verstorbene Prinzessin von Wales, stolz darauf gewesen wäre, dass ihr Sohn “[seine] Wahrheit erzählt”, da sie selbst in einem Panorama-Interview von 1995 mit Omid offen über ihre schwierige Zeit am britischen Königshof und über ihre Ehe mit Prinz Charles sprach.

Harry denkt seine Mutter wäre „wütend“

In einem Interview mit „E! News“ enthüllte Omid: „Es gibt so viele Leute, die der Meinung sind, dass Diana ihr Panorama-Interview bereute. Wenn es etwas gibt, für das Diana stand, dann ist das, über seine Wahrheit zu sprechen und eine Stimme zu haben und sicherzustellen, dass die Stimmen von anderen gehört werden. Deshalb denke ich, dass sie unglaublich stolz darauf wäre, dass ihr Sohn seine Stimme findet und sich nicht davor scheut, sie zu nutzen, wenn wirklich alles auf dem Spiel steht.” Harry hatte Oprah in dem Interview zudem erzählt, dass er denkt, dass seine verstorbene Mutter “wütend” darüber wäre, wie sein Abschied von den Royals “gelaufen ist”.

Rassismus Vorwürfe gegen die Royals

Während dem Interview erheben Harry und Meghan auch große Anschuldigungen gegen die Royals. Unter anderem haben sie Rassismus Vorwürfe gegen ein nicht namentlich genanntes Mitglied der königlichen Familie erhoben. Meghan sagte: „Es gab Gerede darüber, wie dunkel die Haut unseres Babys werden würde.“ Rassismus sei auch einer der Gründe gewesen, warum sie Großbritannien verlassen hätten, erklärte das Paar, das seit einem Jahr in den USA lebt zudem.

(BANG/AK)