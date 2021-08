Royale Grüße für Herzogin Meghan zum 40. Geburtstag

04.08.2021 12:31 Uhr

Allen Interviews, Konflikten und Diskussionen zum Trotz gratulieren die britischen Royals Herzogin Meghan öffentlich zum 40. Geburtstag.

Herzogin Meghan feiert ihren 40. Geburtstag und die Familie ihres Ehemannes Prinz Harry (36) gratuliert vollzählig auf Social Media.

Prinz Harrys Bruder, Prinz William (39), und dessen Ehefrau, Herzogin Kate (39), wünschen via Twitter „Happy Birthday“. Ihre Nachricht ziert ein hübsches Bild von Meghan, das sie entspannt lächelnd an einem Strand sitzend zeigt.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! ? pic.twitter.com/qekFyLPmiD

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021